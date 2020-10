Il Giovinazzo C5 fa la gara, ma è il Cus Molise che porta a casa i punti

Al PalaPansini,, finisceper il Cus Molise, adesso in testa al girone C di serie A2, ma è stato ila dominare il match e in particolare il primo tempo.I 20 minuti iniziali, infatti, sono una spremuta di emozioni con i padroni di casa che fanno la partita e gli ospiti che però hanno le occasioni migliori e vanno al riposo in vantaggio. Il quintetto di Sanginario, privo dello squalificato Barichello, parte forte, con Turek che non inquadra lo specchio e Paschoal che centra la traversa, prima di far soffrire nuovamente Di Capua.La squadra di casa, dal canto suo, prima subisce, poi reagisce: Grassi legge perfettamente la partita e il primo tempo che ne viene fuori è un dominio a tinte biancoverdi anche perché Gualtieri Conçalves risulta dominante nel gioco offensivo. Si capisce subito l'antifona, ma Gualtieri Conçalves (pericoloso in due occasioni, entrambe disinnescate da Roman) e Restaino (in una) non riescono ad incidere, mentre Rafinha innesca Piscitelli, ma il suo destro è deviato in angolo dal portiere ospite.Spinge il Giovinazzo, il Cus Molise non riesce a prendere campo: Gualtieri Conçalves serve in area Piscitelli che però non arriva all'appuntamento con il pallone per un nonnulla. I giovinazzesi hanno ritmi altissimi che calano solo sul finir del primo tempo. Ed è lì che il Cus Molise passa in vantaggio:prende la mira e calcia in porta, il resto lo fa una sfortunata deviazione diche manda fuori causa Di Capua. All'intervallo è 0-1.Il Giovinazzo riparte con le stesse idee, ma i tentativi di Restaino e Gualtieri Conçalves terminano fuori di un soffio, mentre dall'altra parte il Cus Molise raddoppia: parato da Di Capua il primo tentativo di Turek, in fondo al sacco il secondo, di. 0-2 e sul parquet del PalaPansini cala il gelo. Alves prima e Restaino dopo puntano la porta, ma Roman si oppone, mentre Grassi gioca la carta del quinto di movimento (dapprima Restaino, poi Alves) per dare più peso davanti e il Giovinazzo avanza quasi per inerzia.Per poco Piscitelli, servito da Gualtieri Conçalves, non fa venire giù il PalaPansini. Siamo al rush finale. E succede di tutto: Restaino si fa ipnotizzare da Roman, che si ripete poco dopo su Ferreira Praciano.Finisce 0-2, un trionfo per il Cus Molise: secondo successo di fila e primo posto. Per il Giovinazzo C5, invece, battesimo amaro e zero gol all'attivo in una partita. E questa, forse, è stata la colpa più grande dei biancoverdi, al primo stop stagionale.