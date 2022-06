Il Giovinazzo C5 blinda Menini: sarà biancoverde fino al 2023

Ila pochi giorni dal definitivo "rompete le righe", blinda uno dei suoi gioielli e ufficializza il rinnovo sino al 2023 diLaterale offensivo classe '85, il brasiliano, 6 volte in rete lo scorso anno dopo l'avventura all'Ecocity Genzano, è stato una delle certezze della squadra del duo composto dai tecnici«Siamo lieti di annunciare di aver rinnovato l'accordo per le prestazioni sportive di Menini anche per la prossima stagione, 2022/23», ha detto il direttore sportivo. Il club di via Sanseverino spegne così sul nascere le sirene in arrivo dall'Italia per il laterale di Marília, un giocatore arrivato in Italia 17 anni fa con l'Augusta, prima di approdare al Pro Scicli e di sbarcare al Pescara.La sua fama di giocatore decisivo lo ha portato allo Sport Five Putignano, poi in prestito al Real Rieti e infine al Latina. Una carriera, quella di Menini, farcita di gol e di vittorie anche con le maglie di Milano, Cefalù, Real Rogit e, infine, Genzano.«Ho voluto fortemente rinnovare l'accordo col Giovinazzo C5 - le parole di Menini - perché ho avuto la fortuna di aver trovatoche ha permesso a noi atleti di giocare con tranquillità. E poi, grazie al nostro spirito di gruppo, unito alle competenze del club e dello staff tecnico, siamo riusciti a superare le nostre aspettative, centrando quota. La società e i tifosi mi hanno fatto emozionare tanto in questa stagione».«Di Giovinazzo, infatti, mi ha colpito il calore della gente che ci ha sempre accompagnato durante tutto il campionato, sia nei momenti belli ma anche in quelli più difficili. Giovinazzo respira futsal e io - ha concluso Menini -».