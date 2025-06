Menini nuovo responsabile tecnico del Defender: «In realtà non sono mai andato via»

«Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Cantava così Antonello Venditti, lo ha confermatoDopo l'addio di Luigi Bernardo, il 40enne brasiliano è tornato al, ma questa volta con un nuovo ruolo, quello di responsabile dell'area tecnica del club biancoverde.E le sue prime dichiarazioni sono state decisamente al miele: «, ciò che si è instaurato in queste ultime stagioni è stato qualcosa di unico - le sue prime parole -. Sono sempre rimasto in buoni rapporti con la società e quando mi hanno contattato per esprimermi la volontà di lavorare di nuovo insieme non ho avuto dubbi a tornare per difendere questa maglia e questa città dove», ha detto il sudamericano, arrivato in Puglia nell'estate 2021 e che nell'ultimo biennio a Giovinazzo ha messo a segno 15 gol.Adesso per Menini, da 20 anni in Italia (i suoi esordi nel futsal nostrano si ebbero ad Augusta a partire dal 2004, prima di approdare anche a Latina, Pescara e Milano) e dopo la vittoria del campionato con il Just Mola di serie C1, la nuova e intrigante opportunità professionale, sempre in Puglia, ma su un palcoscenico ben più importante, quello del campionato nazionale di serie A2 Elite.«A Mola ho vissuto un anno fantastico - ha detto Menini - e ringrazio ancora una volta la società Just per avermi dato la possibilità di lavorare e di dimostrare a tutti il mio valore. Io sono prontissimo per affrontare questa nuova avventura: non sarà facile, di questo ne sono consapevole, ma sono convinto che con l'aiuto di tutti, e principalmente dei tifosi giovinazzesi, potremo fare. Ringrazioper la stima, spero di essere all'altezza e di ripagare la fiducia di tanti in questo percorso».Intanto, c'è già la prima riconferma, quella del brasiliano: «Ora cominceremo a capire insieme le reali necessità in tema di futsalmercato - ha concluso Menini -, ma il club sta già lavorando a 360 gradi per».