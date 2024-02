Il Defender Giovinazzo sconfitto con onore, la Roma vince 1-4

Niente da fare, sul parquet del PalaPansini, per ungeneroso che cede alla, vittoriosa. I giallorossi, avanti 0-3 nella prima frazione prima dei due pali consecutivi colpiti dae della rete di(1-3), infliggono la settima sconfitta stagionale al club diI biancoverdi cadono in casa dopo tre successi e la bellezza di cinque risultati utili di fila con l'onore delle armi, visto che sono riusciti a mettere in difficoltà la quarta forza del girone B di serie A2 Elite pur in inferiorità numerica, dopo l'espulsione (doppio giallo) ain avvio di ripresa. I giovinazzesi restano sempre al settimo posto, a quota 22, a pari merito con la Polisportiva Futura sconfitta a Melilli. I play-off, adesso, distanoBernardo, privo dello squalificato Palumbo, schiera Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Roselli e Silon Junior, mentre Di Vittorio si affida a Ganho, Fantini, Caique, Lara e Kamel. I locali cominciano con più intraprendenza (Ganho è super su Piscitelli e Roselli), ma il primo contropiede ospite, sull'asse Lara-, è letale per i giovinazzesi: 0-1 al 3'.Il quintetto di casa risponde non appena si torna a giocare (girata in area di Fermino, fuori di un soffio), mascappa a destra, supera anche Di Capua e da posizione defilata raddoppia: 0-2 al 9'. Roselli, in avanti, perde l'attimo giusto (Ganho gli scippa il cuoio in uscita), mentre dall'altra parteindovina il gol del sabato: pallone sotto il sette e parziale di 0-3 all'11'.Non è, invece, fortunato Silon che colpisce due pali in serie (il secondo su palla inattiva), prima della rete di, servito dal fondo da Fermino, al 17'. All'intervallo è 1-3.Si ricomincia nel segno del Giovinazzo: il missile terra-aria di Silon indirizzato sotto la traversa, su calcio da fermo, colpisce in pieno il volto di Kamel. Che si ripete quando, sulla riga bianca, respinge un destro a botta sicura di Dibenedetto. In mezzo, il rosso a Montelli, espulso dopo un fallo su Ganho. I padroni di casa, nonostante l'inferiorità, hanno coraggio e continuano ad attaccare con Roselli (tentativo alto) e con Piscitelli (rasoiata addosso al portiere).La Roma chiude i conti con una ripartenza sull'asse Dal Lago-, al 18'. Finisce 1-4. Lo spogliatoio.«Abbiamo sbagliato poco, nonostante il risultato finale - ha detto Bernardo -. Il loro vantaggio è scaturito da una ripartenza dopo una nostra occasione mancata, così come il raddoppio, mentre sul terzo gol abbiamo commesso un errore difensivo. Forse abbiamo sbagliato i primi minuti di approccio alla gara, forse solo difensivamente, ma: la differenza, sull'equilibrio, l'ha fatta molto il portiere avversario, Ganho, che tutti conosciamo per le sue qualità».Secondo l'allenatore biancoverde «abbiamo avuto tante occasioni, durante il secondo tempo, per riprendere la gara, ma la palla, purtroppo, non è entrata. Nello sport ci vuole fortuna, ma. Noi, da parte nostra, continueremo a dare tutto nelle prossime gare», ha concluso.