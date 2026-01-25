Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento

Il Benevento C5 prosegue la sua corsa solitaria in vetta al girone B di serie A2, anche se ilne frena la cavalcata (per i sanniti si tratta del primo ics stagionale), impattandodopo essere stato in vantaggio di due reti (4-2) a cavallo dei tempi.Il match, sedicesimo turno di campionato, è stato sempre in perfetto equilibrio con i padroni di casa che hanno puntato a tenere sempre elevati i ritmi del confronto, mentre i campani, potendo contare su parecchie rotazioni, hanno fatto valere la loro esperienza, riuscendo a recuperare due reti dopo il doppio vantaggio di Fanfulla (autore di una doppietta) e di Di Capua. Il club del presidente, al terzo risultato utile consecutivo - secondo pareggio stagionale per i biancoverdi - resta al quinto posto, a quota 29 punti, in piena zona play-off.L'intensità sfoggiata dagli uomini di Menini, che manda in campo Di Capua, Divanei, Dibenedetto, Difonzo, Fanfulla ha spesso messo in difficoltà il roster grandi firme di Scarpitti che schiera in partenza Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Caruso e Abdala. È subito Difonzo sotto porta a non agganciare un fendente di Divanei, ma le marcature le apreche gira di testa in rete al 7' un lancio con i piedi di Montefalcone per lo 0-1. Non tarda ad arrivare il pareggio dell'1-1 e al 10'ribadisce in rete un tiro da fuori area di Piscitelli.Abdala pericoloso con una conclusione a lambire il palo, mentre Di Capua deve superarsi per fermare prima Rafinha e poi Caruso solo davanti alla porta. La discesa imperiosa dicoast to coast termina con la rete del 2-1 al 14'. Reazione da capolista, poco dopo, con la traversa colta da Abdala e il palo conseguente ad un'incursione di Montefalcone preludio al 2-2 messo a segno al 18' da. Non sono finite le emozioni del primo tempo perché Dibenedetto fallisce una palla-goal. Ma è la giornata di grazia diche a 39" dalla sirena prima coglie la traversa e in seconda battuta segna il 3-2 parziale.Scaturisce inaspettato, al 3' del secondo tempo, il 4-2 grazie ad un lancio con i piedi didalla propria area che sorprende Montefalcone in uscita. Al 5', poi, per un fallo di Cutrignelli gli arbitri Minardi e Cristea indicano il dischetto del penalty cherealizza per il 4-3. Parte da un calcio d'angolo, al 13', l'azione che portaa trovare in mischia il 4-4, risultato che non cambierà più. I brividi al Benevento li mette prima Difonzo fermato da una paratona di Montefalcone e poi Cutrignelli dopo aver ricevuto palla da Fanfulla, ma il risultato resta inchiodato. Finisce in parità.- ha detto al termine della gara il responsabile dell'area tecnica Menini -. È stata una sfida simile a quella disputata all'andata, combattuta dal primo all'ultimo minuto. Peccato per il risultato finale perché eravamo in vantaggio di due reti, ma il Benevento C5 non è in testa per caso. Tuttavia, una vittoria contro la prima della classe sarebbe stato il coronamento di un momento molto positivo che stiamo vivendo, ma ci accontentiamo lo stesso di questo punto».Il Defender Giovinazzo C5 ha fermato la corsa della capolista attraverso il gioco collettivo di un gruppo coeso e unito: «- ha continuato -. I miei sono ragazzi che lavorano veramente con umiltà: è un gruppo giovane e sereno e i risultati si vedono ogni sabato in campo»», ha concluso Menini.