Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol

Da un lato la voglia di rivalsa dopo due sconfitte consecutive. Dall'altra l'emergenza squalificati, con le certe defezioni di. Così, ilprepara la penultima sfida casalinga del 2025, oggi pomeriggio, in casa contro l', nell'undicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.I biancoverdi del patronci arrivano dopo lo stop - il secondo di fila - in Sicilia, sette giorni più tardi l'incredibile blitz casalingo al fotofinish parte del Sulmona Futsal. «A Canicattì, secondo il mio punto di vista - ha detto Menini analizzando la gara -, abbiamo disputato una grandissima prestazione: abbiamo creato tante occasioni da goal e potevamo chiudere il match a nostro favore. Purtroppo, però, il risultato finale (3-2 in favore dei padroni di casa) è stato condizionato da».A Giovinazzo arriverà l'Italpol C5 del tecnico Ranieri, formazione di Roma undicesima in classifica con 10 punti all'attivo: la squadra dell'ex(in gol già 9 volte, a Giovinazzo dal 2016 al 2019) è in piena zona play-out, seppur reduce dalla vittoria contro il Cus Molise. I biancoverdi, ottavi in classifica e desiderosi di inaugurare il mese di dicembre con una vittoria, non potranno contare sui vari, entrambi squalificati dopo la trasferta di Canicattì.«L'assenza di entrambi peserà tanto - ha detto Menini -, ma noi non cerchiamo alcun alibi, stiamo preparando la partita al meglio e chi entrerà in campo darà sicuramente il massimo: tutti si sono allenati con tanta voglia e concentrazione,».L'appuntamento è in programma al PalaPansini, questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.