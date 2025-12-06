Gustavo Menini
Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol

I biancoverdi di Menini vogliono tornare al successo dopo due sconfitte consecutive. Squalificati Difonzo e Divanei

Giovinazzo - sabato 6 dicembre 2025
Da un lato la voglia di rivalsa dopo due sconfitte consecutive. Dall'altra l'emergenza squalificati, con le certe defezioni di Difonzo e Divanei. Così, il Defender Giovinazzo C5 prepara la penultima sfida casalinga del 2025, oggi pomeriggio, in casa contro l'Italpol C5, nell'undicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.

I biancoverdi del patron Carlucci ci arrivano dopo lo stop - il secondo di fila - in Sicilia, sette giorni più tardi l'incredibile blitz casalingo al fotofinish parte del Sulmona Futsal. «A Canicattì, secondo il mio punto di vista - ha detto Menini analizzando la gara -, abbiamo disputato una grandissima prestazione: abbiamo creato tante occasioni da goal e potevamo chiudere il match a nostro favore. Purtroppo, però, il risultato finale (3-2 in favore dei padroni di casa) è stato condizionato da un arbitraggio da rivedere».

A Giovinazzo arriverà l'Italpol C5 del tecnico Ranieri, formazione di Roma undicesima in classifica con 10 punti all'attivo: la squadra dell'ex Morgade (in gol già 9 volte, a Giovinazzo dal 2016 al 2019) è in piena zona play-out, seppur reduce dalla vittoria contro il Cus Molise. I biancoverdi, ottavi in classifica e desiderosi di inaugurare il mese di dicembre con una vittoria, non potranno contare sui vari Difonzo e Divanei, entrambi squalificati dopo la trasferta di Canicattì.

«L'assenza di entrambi peserà tanto - ha detto Menini -, ma noi non cerchiamo alcun alibi, stiamo preparando la partita al meglio e chi entrerà in campo darà sicuramente il massimo: tutti si sono allenati con tanta voglia e concentrazione, in casa conteranno solamente i 3 punti».

L'appuntamento è in programma al PalaPansini, questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
