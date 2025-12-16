Il Giovinazzo C5
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto

I biancoverdi di Menini espugnano Policoro con le doppiette di Dibenedetto e Difonzo. Adesso sono quinti

Giovinazzo - martedì 16 dicembre 2025 10.43
Il Defender Giovinazzo C5 che non t'aspetti mette a segno una vittoria esterna al PalaErcole di Policoro con il punteggio finale di 3-4 contro la New Taranto seconda forza del campionato, nel posticipo del dodicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.

Partita equilibrata con gli ionici a dettare il proprio gioco nella metà campo avversaria e gli ospiti, ancora una volta privi dello squalificato Divanei, pronti a ripartire in contropiede con cambi di velocità spesso decisivi. Per i biancoverdi a segno Dibenedetto e Difonzo (entrambi autori di una doppietta) con l'argentino autore della rete decisiva ad 1'36'' dal termine della contesa. I giovinazzesi di Carlucci sono adesso quinti a quota 22 punti ad un solo turno dal giro di boa.

Al PalaErcole di Policoro, Bommino schiera il suo quintetto iniziale con Lupinella, Lopes, Quinto, Di Pietro e l'ex Fermino, mentre i cinque scelti da Menini sono La Notte, Palumbo, Cutrignelli, Tanke e Difonzo. Bastano 2 minuti con il palo colpito sotto porta da Tanke per far intendere che il Giovinazzo è arrivato in Basilicata per giocarsi a viso aperto l'incontro.

Ma è Quinto al 6' a portare in vantaggio i suoi con una discesa velenosa e un destro nell'angolo più lontano difeso da La Notte per l'1-0. Il secondo palo di giornata colpito da Fanfulla è il prologo al pareggio del 16' messo a segno da Dibenedetto, che riceve l'assist proprio da Fanfulla, e dopo il primo tiro parato da Lupinella insacca di testa sulla ribattuta: è 1-1. Non pago Dibenedetto al 18' fugge sull'out destro e riesce a superare l'estremo di casa per l'1-2.

Al 19' Tanke dialoga con Difonzo e lancia l'argentino verso l'1-3 risultato che manda le formazioni negli spogliatoi al termine del primo tempo. La New Taranto entra in campo nella ripresa decisa a riagguantare le sorti del match e al 3' Ique da calcio d'angolo trova la conclusione al volo di Lopes per il 2-3.

Giovinazzo sempre nel vivo della contesa con il terzo palo di giornata colto da Tanke, ma raggiunto all'8' da Giannace che sfrutta al meglio un passaggio sempre di Ique per il 3-3. Clamorose le occasioni sprecate da Difonzo trovato sul secondo palo da Dibenedetto e Tanke che cerca invano l'ultimo tocco in scivolata di Palumbo arrivato in ritardo.

E allora la panchina tarantina con 180'' da giocare inserisce Giannace come power play per cercare di vincere il match, ma Difonzo, ad 1'36'' dal termine cattura palla al centrocampo e segna il 3-4 definitivo con la porta ormai indifesa.
