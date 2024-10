Il Defender Giovinazzo C5 col Cus Molise cerca vittoria e svolta

Ci prova il, con la seconda partita da giocare in casa contro il, a conquistare i primi tre punti della stagione regolare fin qui sfuggiti.Il match valido per la terza giornata di andata del girone B del campionato di serie A2 Elite potrà già fornire le prime indicazioni sulle prospettive del team del presidente, reduce da un pari all'esordio (2-2 in casa con l'Ortona) e una sconfitta, seppur di misura (3-2), sul campo del Mascalucia.Certo, l'avversario di turno, non facile da affrontare in questo momento, ha ben impressionato al debutto vincendo in maniera larga - 7-2 il risultato finale - l'unica partita sin qui disputata con il Mascalucia e osservando sabato scorso il turno di riposo imposto dal calendario. Insomma, un test di un certo peso.Il roster a disposizione di mister Sanginario, nonostante la retrocessione dello scorso anno con la seconda serie nazionale trovata sotto l'ombrellone dopo il ripescaggio estivo, ha mantenuto inalterati elementi come il portiere Vinicius Oliveira e il laterale Nathan, entrambi brasiliani, inserendo il nuovo arrivo Joao Vitor Teresa, l'universale brasiliano conosciuto come Joãozinho che sembra già ben integrato andando a segno con una doppietta al suo esordio, senza dimenticare i vari De Nisco, Di Lisio e Palmegiani.Sono consapevoli della delicatezza dell'impegno che li aspetta tutti i giovinazzesi compresoche nonostante le sue soddisfacenti prestazioni tra i pali è rammaricato dei pochi punti raccolti sinora: «Abbiamo raccolto sino a questo momento- ha detto il portiere - e anche a Mascalucia siamo andati in vantaggio e le occasioni per portar via punti preziosi non sono mancate. In settimana abbiamo analizzato quali potrebbero essere le criticità che ci portano a farci restare a bocca asciutta».«Speriamo col Cus Molise di uscire dal campo con- ha concluso Di Capua -, ma è chiaro che l'impegno e la costruzione di gioco non sono mai mancati». Fari accesi, dunque, sul parquet del PalaPansini questo pomeriggio. Lo start è fissato alle ore 16.00.