Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame»

I biancoverdi sono reduci da due vittorie di fila. Il responsabile tecnico lo promette: «Faremo una grande gara»

Giovinazzo - sabato 24 gennaio 2026
Il Defender Giovinazzo C5, nel sedicesimo turno del girone B di serie A2 Elite, attende oggi la visita della capolista Benevento C5 dopo un inizio di 2026 da due vittorie su due: la squadra di Carlucci è adesso quinta a quota 28 punti, con Lazio e Academy Pescara.

Una ripartenza fortissima, ancora più notevole alla luce di una conclusione d'anno solare terminata con la sconfitta casalinga con la Cadi Antincendi Futura. Poi, soltanto vittorie, contro Itria e Mascalucia. «Sì, stiamo attraversando un buon momento di forma - ha detto il responsabile tecnico biancoverde Gustavo Menini - e sicuramente affrontare adesso la capolista rappresenta il momento giusto».

La formazione di mister Scarpitti guarda tutti dall'alto dei suoi 39 punti (11 in più dei giovinazzesi): non ha mai pareggiato, collezionando 13 vittorie e 2 sole sconfitte, e vanta la miglior difesa del raggruppamento con appena 28 gol subiti.

I giallorossi, partiti con i favori del pronostico alla luce di quanto fatto vedere durante la campagna estiva di mercato, possono contare su atleti del calibro di capitan De Crescenzo, dei pivot Abdala (giocatore di assoluto spessore che vanta una lunga militanza in serie A) e Caruso (14 reti a testa), dei laterali brasiliani Renoldi e Rizzi, alias Rafinha, e dell'ala Henz Oechsler, per tutti Luquinhas.

«Noi, dal canto nostro - ha continuato Menini - abbiamo fatto un'ottima settimana e abbiamo preparato al meglio questa sfida: di sicuro ho visto una squadra concentrata e che ha tanta fame di vincere, stupire, migliorare, crescere e di far bene in casa. Siamo al completo e sono sicuro che faremo una grande gara», ha concluso.

L'appuntamento, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
