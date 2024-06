Hockey su pista, un giovinazzese in finale

La squadra biancoverde di hockey su pista già tre settimane fa ha festeggiato la salvezza, traguardo sofferto raggiunto vincendo le sfide decisive nel corso dei playout.C'è però ancora un giovinazzese che non ha terminato la stagione ed è Joseph Silecchia, l'arbitro cresciuto nella scuola di Giovanni Parato e che nel 2002 ha esordito in serie A1 per poi diventare internazionale come il suo maestro nel 2015.Silecchia è stato designato, assieme al collega Eccelsi di Novara, per la gara 5 della finale scudetto 2024.Al PalaForte questa sera si fronteggeranno le squadre che hanno dominato la regular season, ovvero il Forte dei Marmi a caccia del suo quinto tricolore e il Trissino che cerca il tris senza soluzione di continuità.Le due vittorie per parte hanno reso necessario ricorrere alla gara 5 per l'assegnazione del 101esimo titolo nazionale.Il big match che vale la stagione, e che Silecchia avrà l'onore di dirigere dopo le tante esperienze altrettanto delicate, sarà trasmesso in diretta da RaiSport, sul canale 58, con il commento di Marco Fantasia e Pierluigi Bresciani.