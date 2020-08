Gonzàlez Alonso al Giovinazzo C5: l’impossibile che diventa possibile

L'estate del Coronavirus, a Giovinazzo, diventa l'estate dei grandi colpi di mercato: nella settimana che doveva celebrare la patrona cittadina, Maria SS. di Corsignano, si concretizza l'ultimo arrivo in casa, club ammesso in serie A2.È stato incredibile, esaltante, grandioso, surreale. L'impossibile che diventa possibile:, centrale difensivo spagnolo classe '88, un atleta che comporta un evidente salto di qualità non soltanto per il pacchetto arretrato, ma per tutta la rosa, dando corpo alle ambizioni del sodalizio del presidente«Tutti sanno che il progetto sportivo del Giovinazzo C5 - le prime parole del giocatore nativo di Santa Cruz de Tenerife, città portuale di Tenerife, una delle isole Canarie della Spagna - era il più interessante per me; poi mi hanno cercato anche altre squadre. A un certo punto era una questione di dove volessi andare a giocare:».Il 32enne proviene dalla(prima esperienza in Italia, nda) dove, in due anni, ha siglato, dopo aver conquistato: il doppio salto con l', in Spagna, (dalla serie B alla serie A2 nel 2011/12 e dalla serie A2 alla serie A nel 2013/14) e la promozione con il, sempre in Spagna (dalla serie B alla serie A2 nel 2015/16).«Sono entusiasta di aver scelto il Giovinazzo C5. Grazie un po' a tutti, ma soprattutto - afferma - al direttore generaleed al tecnico: sono stati loro a suscitare un maggiore interesse nei mie confronti. I miei obiettivi personali? Credo che gli obiettivi debbano essere sempre di gruppo, mai individuali: dobbiamo ragionare come una vera e propria squadra, dovrà esserci una linea comune per una crescita collettiva dal basso verso l'alto».È un bravo ragazzo, uno con la testa sulle spalle, la sua crescita gli ha consentito di diventare un giocatore importante. Fra Spagna e Italia ha avuto una carriera di altissimo livello. Eccelle in tutto:. Dotato di un eccellente senso della posizione, sa uscire palla al piede in maniera elegante ed è bravo ad impostare il gioco. Insomma, l'impossibile che diventa possibile.«Grazie - risponde sorridendo -. Io spero solo che il prossimo sia un anno bellissimo per la società e per tutto il team. Sono arrivato con la voglia di far cose importanti e di far felici i miei nuovi tifosi. A Giovinazzo ci ho già giocato, da avversario.: i tifosi biancoverdi mi gasano troppo, mi piacerebbe vedere la gradinata piena».«Anche la loro assidua presenza ed il loro continuo incitamento e sostegno hanno influito sulla mia scelta, è ovvio.- conclude González Alonso -».