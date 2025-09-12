Giovinazzo ospita il Trofeo Nazionale di pattinaggio artistico a rotelle

Per quattro giorni Giovinazzo si trasformerà ancora una volta nella città dello sport ospitando il campionato italiano di pattinaggio artisticoDa ieri, giovedì 11, sino a domenica 14 settembre, il PalaPansini si trasformerà nel palcoscenico di un evento eccezionale dove giovani atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno per il titolo.Un evento di rilievo nel panorama dello sport a rotelle organizzato dall'associazionedi Giovinazzo in collaborazione con laLe categorie in gara sono esordienti e allievi regionali con atleti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Sarà un'occasione imperdibile per ammirare il talento e la passione di questi giovani campioni che si esibiranno nelle specialità di Singolo, Coppie Danza e Coppie Artistico.Le competizioni si terranno anche nel fine settimana a partire dalla mattina alle ore 8.30. Chiunque volesse assistere alle gare può accedere gratuitamente al Palazzetto dello Sport.«È sempre bello ospitare un evento sportivo di rilievo nella nostra città - commenta l'assessore allo Sport,- Giovinazzo, ancora una volta, conferma la sua storica vocazione sportiva e apre le sue porte a giovani atleti provenienti da tutto il sud Italia. Una bellissima occasione per far conoscere a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni, e ai loro team, le bellezze della nostra città e l'accoglienza che i nostri cittadini sono certa gli riserveranno».