Memorial "Sandro Balestri", l'Aspa parte col piede giusto: oro per Filannino

L'parte col piede giusto al campionato, atleta classe 2015, uno dei più giovani in gara, ha conquistato la medaglia d'oro sbaragliando l'agguerrita concorrenza: la sua performance è stata nettamente superiore con vari punti di distacco rispetto ai suoi avversari.L'atleta giovinazzese è uno dei tremila pattinatori che, insieme ai loro staff tecnici e accompagnatori, appartenenti ad oltreaffiliatee provenienti da 16 regioni, hanno invaso Misano Adriatico, in Emilia Romagna., nati tra il 2007 e il 2015. Un ragazzo,e otto ragazze,Da sottolineare anche la grande prestazione di, classe 2012, che ha ottenuto un ottimo piazzamento. I nove biancoverdi sono impegnati nella specialità di singolo libero, ognuno nella sua categoria: Marino gareggerà per la serie. In totale, saranno 400 le gare in programma.