Pattinaggio a rotelle, l'Aspa Giovinazzo protagonista a Cerignola

Un ottimo inizio di stagione per gli atleti e le atlete delldi Giovinazzo, associazione presente sul territorio cittadino da tantissimi anni, ormai un'istituzione a livello territoriale nel pattinaggio a rotelle.I giovani rotellisti della compagine giovinazzese, domenica scorsa, hanno aperto la stagione agonistica partecipando alla seconda fase del campionato Uisp di "Formule", disputatosi al Palacicogna di Cerignola e centrando diversi podi.«Tutto lo staff - si legge in una nota del sodalizio - e il presidenteringraziano gli allenatoriper il grande impegno, si ringraziano tutti i genitori per esserci, per l'impegno, i sacrifici ed essere il più bello e grande tifo dei propri figli e di tutta la squadra. Ed il ringraziamento più grande va ai ragazzi, protagonisti assoluti di questa giornata piena di soddisfazioni».Questo il resoconto categoria per categoria:Cat. 2015 FPA1 Simone FilanninoCat. 2012-13 F12 Rebecca Vaccaro3 Angelica FilanninoCat. 2010-11 F13 Nadia Natilla4 Sonia Bellomo6 Irene CasamassimaCat. 2009 F12 Simona CassanoCat. 2011 F22 Michela Decaro3 Rebecca de GennaroCat. 2009 F42 Sonia Giancaspro4 Teresa LeporeCat. 2012 F21 Melissa CantatoreCat. 2011-12 F31 Chiara De Marco2 Francesca Stellacci3 Virginia Frascati4 Alessia SicoloCat. 2009 F34 Rosemary BelliniCat. 2011-12 F41 Denise De Palma2 Greta RanieriCat. 2008-2009 F51 Melania Botta2 Denise CantatoreCat. 2006 F51 Simona D'EliaCat. 2008 F61 Viviana Virtuoso