Week-end d'oro per l'Aspa don Bello. Trionfano De Palma e Zambetti

Week-end d'oro per l'associazione sportiva pattinaggio artisticodi Giovinazzo. Ben due medaglie d'oro conquistate ai campionati regionalisvolti a Giovinazzo lo scorso week end.Parliamo di, classe 2012, che ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Esordienti e, classe 2004, anche lui medaglia d'oro nella categoria divisione nazionale D. Gara combattutissima, quella andata in scena al PalaPansini, che ha visto i ragazzi presentare i propri programmi di gara in modo eccellente.Insieme a loro l'associazione ha anche fatto scendere in pista al campionatole nuove leve tesserate, al loro esordio nelle massime categorie. Per un esordio che ha dato soddisfazioni anche se non sono arrivate medaglie.si sono piazzate ai piedi del podio, mostrando di essere già competitive.