L'Aspa don Tonino Bello Giovinazzo si laurea campione regionale Fisr

«Cinque mesi fa non pensavamo di arrivare fin qui. Noi abbiamo lavorato, sudato, ci siamo impegnati! Nulla è stato facile!». Con queste parole l', club di pattinaggio artistico cittadina, celebra i successi ottenuti in inverno dalDurante gli ultimi cinque mesi, infatti, ildel sodalizio giovinazzese si sono laureati campioni regionali della2024 nella categoria piccoli gruppi della divisione nazionale, ottenendo pure un terzo posto, per il quartetto, ed un quarto posto per il gruppo. «Le nostre girls hanno dato il massimo e alla loro prima esperienza sono arrivate sul gradino più alto del podio».Questi i nomi delle nove ragazze:con le allenatrici«Grande collaborazione con La Perla Pattinaggio di Bitonto», concludono.