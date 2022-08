L'Aspa Giovinazzo in Emilia Romagna al memorial "Sandro Balestri"

Tremila pattinatori invadono Misano Adriatico, in Emilia Romagna.. Torna l'appuntamento di fine estate. Da oggi e per tre settimane, fino al 9 settembre, la località sarà il tempio del pattinaggio grazie alla stretta collaborazione traSono arrivate più di 3mila persone tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti ad oltreaffiliatee provenienti da 16 differenti regioni italiane. Tra queste anche l'che ha scelto nove atlete e atleti, tutti nati tra il 2007 e il 2015. Un ragazzo,e otto ragazze,I nove biancoverdi saranno impegnati nella specialità di singolo libero, ognuno nella sua categoria: Marino gareggerà per la. In totale, saranno 400 le gare in programma. Da oggi la manifestazione entrerà nel vivo con la 46esima edizione della rassegna nazionale del memorial