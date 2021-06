4 foto Giovinazzo capitale dell'hockey su pista giovanile

Per quattro giornidiventa la capitale dell'hockey su pista giovanile: la cittadina adriatica, infatti, ospiterà da quest'oggi a venerdì 6 giugno le, un evento sportivo che rilancerà la ripartenza e la riapertura delle attività di base dopo le misure restrittive di contrasto al Covid-19.«L'hockey su pista giovanile riparte in un momento difficile - ha detto, confermato presidente del, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, moderata dalla giornalistasul piazzale Aeronautica Militare - e le manifestazioni come questa servono a risollevare il morale. Giovinazzo è una piazza sportiva viva e di gran qualità, ma adesso dobbiamo pensare a ripartire tutti quanti adottando le normali misure di sicurezza».Laha scelto Giovinazzo per le finali nazionali under 17 «perché l'hockey su pista è di casa e perché abbiamo ritenuto che fosse giusto portare questa competizione - ha affermato, presidente regionale -. I ragazzi devono ritornare in pista nonostante tutte le restrizioni e l'si è data da fare per organizzare quest'evento sportivo. Noi siamo davvero molto contenti e lo porteremo avanti nel migliore modo possibile».Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi, che si sfideranno, come stabilito dal tabellone, per accedere alle semifinali ed alla finale, fino alla conquista dello scudetto di categoria. Quattro giorni nei quali, sul parquet del, sarà possibile ammirare i futuri talenti dell'hockey su pista italiano. «È un'occasione ghiotta che deve far rifletterci sull'importanza di queste manifestazioni dal punto di vista turistico e della conoscenza dei nostri luoghi», ha proseguito«In questi anni, che sono iniziati nel 1964 e che sono proseguiti sino ad oggi - ha detto il coordinatore della- abbiamo fatto trasferte lunghissime, macinando 4 milioni di chilometri con dei rischi enormi che solo gente appassionata come noi ha voluto fare». Infine una domanda rivolta agli atleti giunti dal settentrione: Avreste preferito un'Italia più compatta o l'Italia col suo stivale, il suo tacco, la sua punta e con tante bellezze. Apprezzate questa Italia».Tornando all'aspetto sportivo, nel girone A, con i padroni di casa dell'(in pista scenderanno) ci saranno pure Breganze, Follonica e Lodi. Nel girone B, invece, spazio a Montecchio, Pumas Viareggio, Scandiano e Trissino. «Ho dei ragazzi validi e puntiamo allo scudetto - ha annunciato-. Noi ci proviamo, ci siamo allenati bene».Ai ragazzi il club biancoverde ha anche dato la possibilità di disputare la serie A2, «quindi hanno accumulato parecchia esperienza, poi sarà la pista a decretare il vincitore. Temiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno: il nostro problema è quello di avere appena 7 atleti, una rosa risicata e quindi senza cambi. Abbiamo fiducia, speriamo bene», ha concluso il presidente. All'incontro ha preso parte anche il sindaco, entusiasta dell'evento organizzato in città.«Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire al rilancio del turismo e dell'economia in un percorso comune, ideato a più mani», ha concluso. L'esordirà oggi alle ore 14.00 con il Follonica, per poi affrontare, domani, il Lodi alle ore 09.00 e i campioni in carica del Breganze alle ore 19.00.