Giovinazzo C5, va via anche Termine

Onore ed orgoglio. Sono questi i sentimenti che emergono dalle parole di, che commenta il suo addio al. Il centrale difensivo è arrivato durante la sessione invernale del mercato.«Sono stati tre mesi fantastici - afferma - in cui ho conosciuto grandi giocatori, ma prima di tutto grandi uomini. Ringrazio davvero tutti, dal presidenteai tifosi biancoverdi, per avermi fatto sentire ogni giorno,».L'atleta classe '94, dunque, lascia il, ultima carriera di una lunga esperienza sportiva che lo ha visto militare, dopo essersi fatto le ossa nel settore giovanile del Bari Calcio, nell'Alto Tavoliere San Severo, nell'Unione Sportiva Fornelli, nel Real Gioia e nel Gravina, prima di affacciarsi, a 20 anni, nel mondo del futsal, disciplina nella quale ha vestito la maglia della Salinis (in serie A2, dal 2014 al 2019, ricoprendo anche il ruolo di capitano), del Futsal Bisceglie (in serie A2) e, quest'anno, quella del«Mi avete dato tanto in questi mesi, non smetterò mai di ringraziarvi.Farò sempre il tifo per voi», le ultime parole del giocatore. Nel ringraziarlo delle prestazioni offerte e della professionalità espressa, ilaugura all'atleta, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il direttore sportivo- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».