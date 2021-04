Giovinazzo C5, prova di forza. Buldog Lucrezia affondata 7-3

Talento e reti a raffica. Quelle di(una doppietta a testa) che fanno dimenticare alle sei sconfitte di fila ispirando la gran prova di forza contro la Buldog Lucrezia, demolitasul parquet di casa.Un gran successo, il primo in serie A2 per il tecnico, chiamato a sostituire l'indisponibile, di cui i biancoverdi del presidenteavevano davvero bisogno per lanciarsi al meglio nella volata salvezza del girone C. I giovinazzesi, con sole 15 partite sin qui disputate, salgono a quota, adessodella coppia formata da Futsal Capurso e Tenax Castelfidardo.Al PalaPansini, naturalmente a porte chiuse, il ritmo e l'intensità non tradiscono le attese: il Giovinazzo pieno zeppo di defezioni (Di Capua squalificato, Piscitelli e Mongelli indisponibili), corre, pressa, fa girare la palla e rompe subito gli indugi con: 1-0.È il biglietto da visita del quintetto di casa che ci riprova ancora con Ferreira Praciano, ma il suo destro si perde alto, mentre dall'altra parte è Girardi Neto a mettere a referto la prima occasione ospite, neutralizzata da Genchi. Il Giovinazzo, però, riparte sull'asse Alves-e raddoppia (2-0), mareplica in mischia appena 12 secondi più tardi: 2-1 e match riaperto.I biancoverdi hanno fisico e tecnica in più e soprattutto vogliono la vittoria a tutti i costi:, su assist al bacio di Rafinha, sigla il 3-1, mentre(un giocatore ormai insostituibile, e chi lo toglie più di squadra), servito da Alves, firma il pesante 4-1.La Buldog Lucrezia ha la forza di reagire, al punto da provarci e riprovarci con i vari Moragas, Girardi Neto e Campo, sui quali Genchi si supera, ma in chiusura il Giovinazzo chiude la pratica con una superba azione confezionata da Ferreira Praciano prima della conclusione vincente di: 5-1.Non è finita: i giovinazzesi sfiorano più volte la sesta rete che arriva dal dischetto del rigore. Campo, in area, mentre è in scivolata, ferma con il braccio un tentativo a rete di Restaino. Per gli arbitri Galasso e Faiella è penalty, chetrasforma: 6-1. Prima del riposo c'è tempo per un altro gol, quello della Buldog Lucrezia, con. Squadre al riposo sul punteggio di 6-2. Un gran bel primo tempo, nulla da eccepire.La ripresa si apre con il 7-2 di(l'assist, stavolta, è di Restaino), mentre i tentativi di Moragas e Diotalevi si spengono sul fondo. Il finale, con Moragas quinto di movimento è un convulso tentativo di sfruttare le ultime energie, ma a discapito della lucidità sottoporta.Ci riesce solo, portiere della Buldog Lucrezia, autore del definitivo 7-3, prima della conclusione a lato di Moragas. Gli ospiti le cercano tutte, sparano l'ultima cartuccia (di Busignani) sulla quale Genchi si supera, ma alla fine devono arrendersi e rimandare la sfida a tempi migliori.Finisce, col Giovinazzo che interrompe il digiuno di sconfitte consecutive, conquista la quarta vittoria stagionale e, approfittando del pari fra Capurso e Castelfidardo, porta così a casa un successo importantissimo che