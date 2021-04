Giovinazzo C5, Mongelli aspetta il Cassano: «Vincere per confermare l’A2»

«Abbiamorispetto alle due penultime (Futsal Capurso e Tenax Castelfidardo, nda) eppure abbiamo giocato meno gare di tutti: una vittoria, contro l'Atletico Cassano, ci permetterebbe di andare».Così, atleta del, presenta la sfida contro la formazione degli exin programma oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 16.00, sul parquet del PalaPansini. «Loro hanno delle risorse tecniche e di qualità - prosegue l'atleta biancoverde -, sono reduci dal successo di Castelfidardo e sono in piena corsa per un piazzamento in zona play-off», da cui sono distanti appena un punto. Insomma, non è una squadra affatto facile da affrontare.«Dobbiamo cercare di essere molto attenti - osserva Mongelli -. Abbiamo un vantaggio di: noi, ad esempio, ne dobbiamo disputare altre quattro. Abbiamo avuto difficoltà e varie assenze, purtroppo quando si gioca poco, e per giunta a singhiozzo, è sempre dura: vogliamo ritrovare continuità e sino all'ultima gara lavoreremo con sacrificio e abnegazione, gestendo le energie e la tensione in maniera positiva.».Al cospetto dei "pellicani", i biancoverdi dovrà fare a meno dello squalificato, ma il tecnico(in panchina al posto dell'indisponibile) potrà contare sui recuperi di«Sì, personalmente tornerò a disposizione del mister dopo ben- dice il laterale giovinazzese -. Recuperare le forze fisiche e mentali non sarà affatto semplice, ma dobbiamo vincere per staccare definitivamente le penultime e soprattutto la zona play-out. È una partita importante per gli ex, perchée dovremo cercare di vincere perché dobbiamo raggiungere quanto prima la salvezza. Centrare l'obiettivo passa anche e soprattutto da queste partite e sarà fondamentale portare a casa i tre punti».Ah, non è finita: «A Giovinazzo sono cresciuto come uomo e atleta e voglio fortemente la conferma della categoria. Qui mi sento a casa e qui - annuncia Mongelli -». Tutto chiaro presidente?