Giovinazzo C5, a Reggio Calabria per guardare al secondo posto

Giornata nevralgica per le sorti del campionato delperché la gara dei biancoverdi a Reggio Calabria contro la Polisportiva Futura coincide con un altro scontro importante per la conquista della seconda piazza nel girone D di serie A2 ovvero Cosenza contro Regalbuto.I reggini che all'andata persero col punteggio di 5-3 hanno cambiato volto inserendo nella loro rosa quel Pedotti che ha contribuito al raggiungimento di quei 26 punti che consentono di navigare in acque tranquille. Anche se dovranno fare a meno dell'ex, squalificato, oltre che del mister Fiorenza e del secondo portiere Claro, espulsi nel caldissimo match perso a Catanzaro, i pugliesi non possono consentirsi alcun rilassamento; infatti i pur validi Cividini, Everton Guarnieri e Zamboni sapranno sicuramente come indirizzare l'incontro.I responsabili tecnicinon potranno schierare, appiedato in settimana dal giudice sportivo, ma potranno disporre nuovamente di. Il ruolino di marcia degli ospiti ha fatto annotare sinora 87 reti segnate (è il primo attacco del girone), ma anche la difesa con 58 reti subite è tra le meno perforate grazie anche alle performance dei portieri Di Capua e La Notte che si stanno esprimendo ad ottimi livelli.Dietro alle loro prestazioni c'è il continuo lavoro settimanale del preparatore dei portieriche, alla vigilia della partenza, ha riferito il suo pensiero: «sta disputando un campionato eccellente si è fatto trovare pronto in parecchie occasioni salvando spesso il risultato. Sappiamo benissimo che il ruolo del portiere è complicato perché l'errore più banale diventa irrimediabile e può compromettere le partite».«Ma lui - ha detto ancora - quest'anno si sta dimostrando all'altezza della categoria sbagliando poco, ma soprattutto allenandosi con tanto sacrificio e in maniera intensa. Anche, come secondo portiere, ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa, considerando che ha appena 16 anni e sta maturando nel modo giusto applicandosi quasi come un veterano».Vedremo oggi pomeriggio alle ore 16.00 se ila Reggio Calabria sarà la squadra che abbiamo ammirato sinora, capace di riprendere le sorti di match che sembravano persi e portare a casa i tre punti.