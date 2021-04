Giovinazzo C5 a Pistoia, Faele: «Salvezza ancora lontana»

Il, reduce dalcasalingo con la Buldog Lucrezia, ha compiuto un passo avanti verso la salvezza diretta nel girone C, ma la classifica dice che il cammino è ancora lungo e difficile.È importante che la squadra dell'indisponibile, ora asulla coppia di coda formata da Futsal Capurso e Tenax Castelfidardo, abbia giocato la partita come voleva. «Abbiamo interpretato bene la gara sotto tutti gli aspetti - dice, il tecnico che sabato ha festeggiato la prima vittoria in serie A2 - soprattutto come approccio, ritmo e concentrazione. La vittoria di sabato, che ha spezzato un digiuno lungo sei partite, non ci esime dalla bagarre salvezza, ma ci ha dato sicuramente più serenità e consapevolezza dei nostri mezzi».Intanto, questa sera, con fischio d'inizio fissato alle ore 19.00, si ritorna in campo, stavolta fuori casa, a Fucecchio, in provincia di Firenze, sul rettangolo di gioco del, nel recupero del quattordicesimo turno in calendario.«Ci attende una gara spigolosa - analizza Faele - anche perché incontriamo una squadra in salute (reduce dal roboante 7-2 al Futsal Cobà, nda) e nel suo miglior momento di forma. La nostra sarà una partita dura e intensa: noi, però, siamo consapevoli delle nostre qualità e. E cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Contro il Pistoia sarà difficile, ci manca ancora un certo numero di punti per conquistare un obiettivo storico per la società, quello della conferma della categoria».Per il tecnico, però, «, non possiamo abbassare la guardia: la situazione resta difficile e la classifica, in coda, è ancora corta. Insomma, noi dobbiamo concentrarci su quella che sarà un'altra gara importantissima. Nelle ultime gare, purtroppo, ci è mancato il ritmo partita visto che siamo stati costretti a fermarci e poi a riprendere gli allenamenti in numero ridotto».«La vittoria con la Buldog Lucrezia ci permette di giocare le ultime gare con la testa più libera, questo è vero, ma non vorrei che qualcuno pensasse che ora sia tutto facile, che la salvezza sia già acquisita. Fino alla fine può ancora succedere di tutto. Nel girone di ritorno è tutto più difficile. L'importanza e la difficoltà di ogni gara del ritorno - conclude Faele - aumenta con il passare delle giornate e».