Futsal Pistoia, positività al Covid: rinviato il match col Giovinazzo

Rinviata a data da destinarsi la partita tra ile il, in programma oggi pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 16.00 al PalaPansini. La decisione fa seguito all'evidenza di un caso di positività alregistrata in settimana all'interno del gruppo squadra del team toscano.Questo il comunicato ufficiale del club: «Ilcomunica che la partita del campionato di serie A2 maschile, in programma sabato 31 ottobre contro il Giovinazzo C5, è stata rinviata a data da destinarsi, in seguito alla positività accertata nella settimana odierna». Intanto, dopo la positività accertata ed in attesa di ulteriori accertamenti sugli altri atleti, la società ha preventivamente sospeso ogni attività della prima squadra.Oltre alla formazione di Miki Grassi saranno altre due le compagini pugliesi costrette ai box a causa del Covid. La terza giornata di serie A2 perde altre due gare in programma questo pomeriggio per il girone C a causa della pandemia da Coronavirus. Oltre a, non si giocheranno nemmeno i match traà e quello fra, tutte rinviate a data da destinarsi.Secondo stop consecutivo per l'che non partirà per il domicilio del, mentre con il comunicato ufficiale numero 115 la Divisione C5 ha disposto anche il rinvio a data da destinarsi del derby trae della sfida, entrambe di serie B.