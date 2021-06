Finali Under 17, è secondo posto

Tutti gli appassionati ci hanno creduto fino alla fine ma il sogno si è tinto solo d'argento. La cavalcata vittoriosa della formazione giovanile dell'impegnata nellesi è fermata in finale: al PalaPansiniche si è cucito lo scudetto sulla maglia.Inizia meglio la formazione di casa che passa in vantaggio cone raddoppia con. Al 12' i veneti accorciano conma subiscono la rete di. Negli ultimi 5 minuti della prima frazione gli ospiti pareggiano conNella ripresa prevalgono i falli fino al 19', quando segnano primae poisu rigore. Negli ultimi 3 minuti gli arbitri Toti e Marra decidono per il cartellino blu a Colamaria esfrutta il tiro diretto che porta il risultato sul 4-5. Ci sarebbe l'occasione del pareggio ma Turturro fallisce su tiro diretto.Termina così, con un, una poule scudetto che avrebbe potuto premiare l'AFP Giovinazzo davanti al proprio pubblico per troppo tempo lontano dagli spalti.La società biancoverde a caldo ha commentato così: «Sfuma a 3 minuti dalla fine il sogno tricolore, peccato che a scaturirne ciò è stata una svista arbitrale che commina un blu a Colamaria secondo noi inesistente. Detto ciò complimenti al Montecchio per il bel gioco e crediamo che questa sia stata la finale più giusta. Un secondo posto che ci inorgoglisce tanto. C'è la soddisfazione di giocare alla pari con le potenze venete e le fortezze toscane. Siamo nell'olimpo dell'hockey giovanile e questo già da 5 anni a questa parte.È riduttivo commentare la gara, fatelo voi per noi, perché per noi abbiamo fatto tutto quanto nelle nostre forze e i ragazzi sono stati incredibili, abbiamo riportato entusiasmo in città, entusiasmo che mancava da tanto. Il nostro progetto è vincente perché non bisogna vincere per forza. A noi serve la continuità e quella c'è. Testa ora alle finali nazionali Under 19, altro obiettivo societario che vedrà ancora i biancoverdi sfidare le potenze hockeystiche del nord».Le basi per un buon futuro hockeistico cittadino, visto che nella squadra medaglia d'argento ci sono già diversi elementi della squadra senior del presente, ci sono tutte.