Nel 2018 il Papa in diocesi: il ricordo dell'ex sindaco di Giovinazzo

«Addio prete di strada, tradito dai (presunti) grandi della Terra».Così Tex sindaco di Giovinazzo, inizia il suo ricordo social dandando indietro alla sua visita a Molfetta, ilsulle tracce di don Tonino Bello. Posta una foto di Dino Mottola, conservata gelosamente in casa ed aggiunge:«Hai chiesto sempre la pace e in cambio hai ricevuto solo più guerre. Spero non vengano a Roma a fare passerella. Quel bacio di questa foto del 20 Aprile 2018, un gesto spontaneo che mi venne dal cuore. Averti poi potuto incontrare e parlarti è stato un privilegio che terrò per sempre nella mia anima. Grazie Francesco», è il ricordo di un attimo indelebile del sindaco di Giovinazzo ai tempi di quella visita. Era lui, Tommaso Depalma, a rappresentare la città in una data storica e questo ricordo restituisce tutta la forte umanità del Pontefice defunto.Intanto ieri sera, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta c'è stata una veglia per accompagnare l'anima di Bergoglio nel suo cammino verso il Padre.