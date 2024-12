Gianni Bugno oggi a Giovinazzo ospite di Tommaso Depalma

uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo mondiale, sarà quest'oggi, 7 dicembre, a Giovinazzo. Grazie alla collaborazione diex sindaco di Giovinazzo, consulente di Michele Emiliano per la Bike Economy e candidato alla presidenza della Federciclismo regionale, Bugno giungerà in Puglia per incontrare appassionati e tesserati di Bari, Bitonto e poi di Terlizzi al pomeriggio.Ma a pranzo Bugno si fermerà in un noto ristorante di via Molfetta, insieme al suo amico Depalma, determinato a cambiare il mondo del ciclismo pugliese dopo anni di abulia, incapace di sfornare talenti di livello nazionale. Tanti cicloamatori lo attenderanno per le 13.30 nei pressi del locale all'intersezione tra via Molfetta e via Mazzini.L'ex ciclista, nato nel 1964 nel Canton Argovia, in Svizzera, è stato bicampione del mondo (Stoccarda '91, Benidorm '92) co la maglia azzurra e vincitore del Giro d'Italia del 1990, in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa, un'impresa ricordata ancora da tanti ed entrata negli annali di questo sport.