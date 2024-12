Tommaso Depalma è il nuovo presidente della Federciclismo Puglia

è stato eletto presidente della Federciclismo Pugliese al termine delle votazioni tenutesi ad Adelfia. Con 84 voti a favore, l'ex sindaco di Giovinazzo ha superato il suo avversario Giuseppe Calabrese, fermo a 67 preferenze.Subito dopo l'annuncio del risultato, Depalma ha dichiarato di voler iniziare a lavorare immediatamente per il rilancio del ciclismo regionale, mettendo al centro del suo mandato chiarezza, trasparenza e la valorizzazione del movimento ciclistico pugliese. Tra le sue priorità figurano l'organizzazione di eventi dedicati e l'idea di utilizzare il ciclismo come leva per il turismo: «È un connubio che può fruttare fino a 70 milioni di euro all'anno», ha affermato.In chiusura, Depalma ha dedicato la vittoria al suo amico e compianto Franco Ballerini, aggiungendo un tocco emotivo a una giornata significativa per il futuro del ciclismo pugliese.