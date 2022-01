È ripreso con una vittoria il campionato di A2 dell', ferma per ben due mesi, oltre che in silenzio stampa per i presunti torti arbitrali subiti.La gara tra, inserita nella decima giornata, è terminatacon grandi meriti per il nuovo acquisto biancoverde.Al Pala Rogai sono i padroni di casa a passare per primi in vantaggio con una rete dial 5'. Dangelico ha un problema al pattino e lascia il posto tra i pali a Belgiovine. Non accade nulla che sia degno di nota fino al 21', quando, l'attaccante argentino presentato un giorno prima del debutto, pareggia con un gran gol.Al 6' della ripresa ancorafirma il sorpasso e due minuti dopo la sua tripletta. Al 12' arriva addirittura la. Negli ultimi minuti, Dagostino sbaglia un rigore eaccorcia le distanze fissando il risultato sul 2-4.Vittoria utilissima per la squadra diche interrompe il filotto di sconfitte e il lungo stop. I tre punti conquistati sono fondamentali per la risalita in classifica, da tentare con una freccia in più nell'arco.