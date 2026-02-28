Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale»

Un ritorno con il botto, dopo l'infortunio, che ha entusiasmato la piazza biancoverde.ha parlato alla vigilia della sfida delsul campo del Cus Molise, valida per il ventunesimo turno del girone A di serie A2 Elite, questo pomeriggio, con parole forti e cariche di orgoglio.Un monologo che rappresenta il manifesto del club diin vista del rush finale del torneo. «Di sicuro ci sarà da soffrire - ha detto l'estremo difensore giovinazzese - perché la trasferta di Campobasso è sempre stata insidiosa: la squadra, poi, è ben allenata e ha qualità, quindi non bisogna sottovalutare nessuna partita, non possiamo permettercelo».A soli sei turni dalla fine della regular season «e le finali, in cui dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità per portare a casa il risultato, sono fatte per vincere, non per giocarle», ha detto ancora Di Capua. Di fronte, però, ci sarà la squadra di Sanginario, nona in classifica, che ha in Bertiz Soto e Joao Vitor Teresa i propri uomini di punta (14 reti a testa), seguiti da De Nisco (12 gol) e dal laterale offensivo Lolo Suazo (9 centri finora dopo aver iniziato la stagione con la Sandro Abate), colpo del mercato invernale.«Di Capua di nuovo tra i pali? In realtà - ha risposto - sono stato sempre lì pronto a dare il mio contributo con la mia esperienza. All'inizio non ho trovato spazio per un infortunio che mi ha fatto saltare la preparazione atletica,», ha concluso.La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palaunimol di Campobasso. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.