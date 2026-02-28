Ernesto Di Capua
Ernesto Di Capua

Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale»

Il portiere biancoverde parla alla vigilia della sfida di Campobasso contro il Cus Molise: «Ci sarà da soffrire»

Giovinazzo - sabato 28 febbraio 2026 9.16
Un ritorno con il botto, dopo l'infortunio, che ha entusiasmato la piazza biancoverde. Ernesto Di Capua ha parlato alla vigilia della sfida del Defender Giovinazzo C5 sul campo del Cus Molise, valida per il ventunesimo turno del girone A di serie A2 Elite, questo pomeriggio, con parole forti e cariche di orgoglio.

Un monologo che rappresenta il manifesto del club di Carlucci in vista del rush finale del torneo. «Di sicuro ci sarà da soffrire - ha detto l'estremo difensore giovinazzese - perché la trasferta di Campobasso è sempre stata insidiosa: la squadra, poi, è ben allenata e ha qualità, quindi non bisogna sottovalutare nessuna partita, non possiamo permettercelo».

A soli sei turni dalla fine della regular season «ogni partita per noi deve essere una finale e le finali, in cui dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità per portare a casa il risultato, sono fatte per vincere, non per giocarle», ha detto ancora Di Capua. Di fronte, però, ci sarà la squadra di Sanginario, nona in classifica, che ha in Bertiz Soto e Joao Vitor Teresa i propri uomini di punta (14 reti a testa), seguiti da De Nisco (12 gol) e dal laterale offensivo Lolo Suazo (9 centri finora dopo aver iniziato la stagione con la Sandro Abate), colpo del mercato invernale.

«Di Capua di nuovo tra i pali? In realtà - ha risposto - sono stato sempre lì pronto a dare il mio contributo con la mia esperienza. All'inizio non ho trovato spazio per un infortunio che mi ha fatto saltare la preparazione atletica, dovevo solo aspettare il mio momento», ha concluso.

La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palaunimol di Campobasso. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
28 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra "
28 febbraio 2026 A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
Altri contenuti a tema
Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo I biancoverdi di Menini, reduci dal ko in campionato contro la Lazio, superano 7-3 il Melilli. Doppietta di Cutrignelli
Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare» Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare» Il pivot biancoverde, autore di un poker a Roma contro la Lazio: «Vogliamo continuare a rincorrere i play-off»
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio I biancoverdi di Menini espugnano la Capitale dopo i tempi supplementari. Poker di Difonzo, adesso il Canicattì
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 I padroni di casa, al 20’, erano già sul 5-0. E domani si replica con la gara secca della Coppa Italia di serie A2 Elite
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» I biancoverdi di mister Menini saranno impegnati nel tour de force capitolino: in programma due partite fra sabato e lunedì
Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato I biancoverdi di Menini dilagano con la tripletta di Cutrignelli e le doppiette di Dibenedetto e Divanei
Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Tanke, di nuovo lui, veste ancora i panni del bomber: tripletta per lui, 15 i gol in stagione. Biancoverdi sempre quinti
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento I biancoverdi di Menini, in vantaggio 4-2 (in rete anche Di Capua), subiscono la rimonta degli ospiti nella ripresa
Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
28 febbraio 2026 Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
Nel Barese sequestrati oltre tremila ricci di mare nei primi 20 giorni di febbraio
28 febbraio 2026 Nel Barese sequestrati oltre tremila ricci di mare nei primi 20 giorni di febbraio
Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO
27 febbraio 2026 Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO
La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»
27 febbraio 2026 La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»
D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
27 febbraio 2026 D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
26 febbraio 2026 Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
Referendum costituzionale: il comitato del "SI " invita al confronto pubblico quello del "NO "
26 febbraio 2026 Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO"
Campionati italiani di corsa campestre: Mastandrea brilla a Selinunte
26 febbraio 2026 Campionati italiani di corsa campestre: Mastandrea brilla a Selinunte
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.