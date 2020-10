Derby emiliano Bologna-Sassuolo: Illuzzi è quarto uomo

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, è tornata in campo la seria A di calcio con gustosi anticipi al sabato della quarta giornata di andata.Quest'oggi sarà la volta del derby emiliano tra, in programma allo stadio "Renato Dall'Ara" alle ore 12.30 (diretta DAZN). Quarto uomo sarà il giovinazzeseA dirigere il confronto sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 dell'AIA, coadiuvato dagli assistenti di linea saranno Stefano Liberti di Pisa ed il rovigino Luigi Rossi. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo ed il suo assistente designato è Alessandro Giallatini.Per Illuzzi un'altra designazione da quarto uomo nella massima serie nazionale, dopo quella per la gara del 3 ottobre scorso tra Genoa e Torino, mai disputata per l'allarme contagi in casa del Grifone.La sua ultima apparizione come primo arbitro risale alquando il fischietto giovinazzese diresse in serie B il match finito a reti inviolate traLa partita che andrà in scena nel capoluogo felsineo si preannuncia tra le più interessanti di questo turno, con i padroni di casa pronti a cercare di essere la sorpresa positiva in questa stagione e col Sassuolo già realtà consolidata grazie al lavoro di Roberto De Zerbi e che per la prima volta ha portato tre suoi calciatori nella nazionale maggiore (Caputo, Locatelli, Berardi).