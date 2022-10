Defender Giovinazzo C5: cresce l'attesa per il derby con il Molfetta

Ci si aspettava un pronto riscatto dela Cosenza, ma è arrivata ancora una sconfitta - la terza di fila, Coppa Divisione inclusa - che purtroppo ha relegato al terzultimo posto in classifica la squadra condotta del presidenteÈ sicuramente una posizione non all'altezza del roster biancoverde, ma è anche vero che il calendario nella fase iniziale non è stato proprio benevolo. Pertanto già da sabato prossimo nel derby con leè giunto il momento di dimostrare che è cominciato un campionato diverso.Gli ospiti di mister Recchia si presentano con una rosa quasi in toto rinnovata con molti giovani, non proprio alla prima esperienza come, affiancati da due giocatori esperti come. Dopo un inizio stentato nelle ultime due giornate hanno segnato una ripresa brillante con due vittorie ottenute a spese del Bulldog Capurso e del Futsal Canicatti che hanno portato agli attuali 6 punti in classifica con una gara in più rispetto al Giovinazzo.In un momento così delicato per il cammino dei padroni di casa è statoa voler rassicurare i propri sostenitori promettendo un impegno rinnovato: «Purtroppo veniamo da una settimana che non ci ha riservato molte soddisfazioni. Stiamo lavorando alacremente per regalare nuovamente».«Il derby è sempre un confronto molto sentito, ma questa volta sarà vissuto con uno spirito diverso perché siamo decisi ad». E allora che derby sia oggi pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, al PalaPansini di Giovinazzo.