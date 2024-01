Defender Giovinazzo C5, una vittoria da grande: Futura battuta 7-3

Pomeriggio da incorniciare, da appendere alla parete e da ammirare come se fosse un capolavoro: ilsi sbarazzadella Polisportiva Futura, torna al successo casalingo che sul parquet del PalaPansini mancava dal 28 ottobre scorso (5-1 al Canosa) e si posiziona all', a quota 19 punti. 8 dei quali conquistati nelle ultime quattro giornate del girone B di serie A2 Elite.La squadra del presidente, con un primo tempo da padrona (5-0 al 20'), apre le danze con la doppietta di- nel mezzo il gol di- e prosegue con altre due doppiette, quella di(11 reti in campionato, miglior marcatore biancoverde) e quella di, per il 7-3 di un show che non si vedeva da tempo.Bernardo, con Renoldi in tribuna (per lui stagione finita), schiera Di Capua, Piscitelli, Montelli, Dibenedetto e Silon Junior, mentre Fiorenza risponde con Parisi, Cividini, Pannuti, Pizetta e Honorio.I padroni di casa entrano in campo con la bava alla bocca e rompono l'equilibrio nei primi 60 secondi: la rete dell'1-0 la siglache finalizza un'ottima triangolazione con Silon, mentre il raddoppio, al 7', dopo la traversa di Cividini, è diche, su un lancio di Di Capua, spizza di testa e fa 2-0.La Futura, invece, assiste attonita, spettatrice non pagante di un recital da applausi. La naturale conseguenza è la doppietta dial 10' (3-0 su assist di Fanfulla) e il poker diall'11' con una punizione-missile che fulmina Parisi: 4-0. I biancoverdi non si accontentano e prima del riposo calano la "manita: l'autore è, al 20' è già 5-0.Al rientro dagli spogliatoi, la Futura in versione power-play (Cividini) riduce il gap al 4' (5-1, rete di), ma viene punita dache vede la porta sguarnita e al 6' sigla il gol del 6-1. Gli ospiti, sempre con il power-play, costruiscono ma non finalizzano contro un Di Capua tutt'altro che semplice da superare: il 6-2, al 12', è di Cividini, mentre Honorio sembra avere le polveri bagnate.Il 6-3 di Scopelliti arriva a 109 secondi dall'ultima sirena (troppo tardi per ipotizzare una rimonta), mentre il 6-4 di Silon, proprio sui titoli di coda, sancisce la fine del film. Genere horror per i calabresi, con candidatura all'oscar per i pugliesi.«Le gare le abbiamo sempre preparate bene - ha detto Bernardo - con la differenza che nell'ultima ogni azione offensiva costruita e poi collaudata bene è finita in porta: nelle ultime settimane siamo stati criticati per il poco cinismo,. A quel punto la gara si è messa in discesa e siamo stati bravi, nella ripresa, a difendere il risultato».Sui giovani: «Abbiamo seminato molto: Fanfulla e Marolla hanno lavorato bene e cominciano a raccogliere i loro frutti. Questa è una delle mie soddisfazioni: lasciare al club due giovani che hanno un buon minutaggio in A2 Elite.», ha concluso.