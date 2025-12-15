Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto

Quarta contro settima forza del girone B di serie A2 Elite a soli due turni dalla fine del girone d'andata. Con il Benevento già campione d'inverno, il posticipo fra ile la New Taranto, in programma questa sera a Policoro, chiuderà il dodicesimo turno d'andata.Il presente dice che il club diè reduce dall'1-0 all'Italpol, piegato da un solo gol di Greco al calar del primo tempo. «Ci sono ancora fortissime emozioni che mi hanno spinto a lavorare ancora più duramente in settimana - ha detto il centrale difensivo barese - perché il passato è passato e quello che è successo deve solo essere un punto di partenza. Riabbassiamo la testa e continuiamo a lavorare».Sì, perché all'orizzonte, adesso, c'è la sfida con la formazione tarantina reduce da quattro risultati utili consecutivi e che non perde un colpo da oltre un mese (8 novembre, sconfitta 1-0 dal Benevento). In Basilicata, però, non ci ancora lo squalificato, mentre misterpotrà contare di nuovo su«Abbiamo cercato di lavorare al meglio delle nostre capacità per- ha detto ancora Greco -. La New Taranto è una squadra di spessore con nomi importanti che conoscono bene questa categoria e capaci di decidere qualsiasi partita». Fra tutti quelli a disposizione dell'ex Bommino, spiccano il laterale Giannace (goleador del team del golfo con 11 gol all'attivo), Di Pietro, Lopes e Quinto, oltre all'ex Fermino.«Andremo lì con la solita voglia di dimostrare quanto vale lo stemma che portiamo sul petto», ha garantito Greco. La gara, in programma questa sera, si disputerà al PalaErcole di Policoro, a causa dell'indisponibilità del PalaFiom di Taranto. Fischio d'inizio alle ore 19.00.