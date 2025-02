Defender Giovinazzo C5, infrasettimanale sul campo della capolista Capurso

È necessario subito voltar pagina in casadopo l'amarezza lasciata dal pareggio maturato sabato scorso alla fine del match con la Futura. Ma ora all'orizzonte c'è la sfida di questa sera acontro iche al momento sono la capolista indiscussa del girone B di serie A2 Elite confermando la loro supremazia sabato scorso anche a Campobasso sul campo del Cus Molise battuto per 1-2.Il team guidato dall'ex giovinazzesenon ha bisogno di molte presentazioni: parlano da soli, infatti, iraggranellati sinora con, al PalaPansini, terminato. L'intelaiatura del roster dei padroni di casa già temibile per la presenza dei vari Perri e Lamas capocannoniere del raggruppamento con 34 reti, si è arricchito con l'acquisto invernale di Ugas.I tre punti in palio hanno un valore esponenziale soprattutto per gli uomini di misterin cerca di un istantaneo riscatto, ma si sa ogni derby nasconde sempre le sue insidie e gli avversari certamente non saranno disposti a replicare il risultato dell'andata davanti al pubblico amico.È stato, autore di una doppietta e protagonista con le sue giocate contro la Futura, a far conoscere il suo punto di vista sull'ultimo turno e presentare il derby di martedì sera: «È triste concludere la partita con un pareggio dopo aver disputato un'ottima gara come abbiamo fatto sabato. In certi casi bisogna essere meno ingenui perché il futsal insegna che in un secondo si può decidere una partita».«Ora non c'è tempo per rimpiangere degli errori commessi e martedì dobbiamo cercare la vittoria se vogliamo puntare ai play-off., sono fiducioso delle qualità della mia squadra e faremo di tutto per uscire da Capurso a testa alta, giocando soprattutto con intelligenza», ha concluso Divanei.Teatro del derby sarà il PalaLivatino questa sera alle ore 19.00 con diretta YouTube sul canale della Divisione C5.