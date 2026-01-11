Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
Buona la prima per la squadra di Menini nel nuovo anno: a segno Cutrignelli e Divanei (una doppietta a testa), Fanfulla e Tanke
Giovinazzo - domenica 11 gennaio 2026 11.29
Prima vittoria del 2026 del Defender Giovinazzo C5 con l'Itria, superato 6-3 con le doppiette di Cutrignelli e Divanei e le reti di Fanfulla e Tanke nel primo turno di ritorno del girone B di serie A2 Elite.
Comincia nel migliore dei modi, dunque, il nuovo anno del club del presidente Carlucci che conquistando l'ottava vittoria stagionale - adesso è sesto a due sole lunghezze dai play-off - aggiunge tre punti preziosi alla sua classifica dopo aver chiuso il 2025 con una sconfitta che aveva lasciato l'amaro in bocca. La squadra guidata da Menini è apparsa concentrata lasciando poco spazio all'Itria e conducendo sempre in vantaggio le sorti dell'incontro con Cutrignelli e Divanei autori di una doppietta.
Convertini schiera Palazzo, Bruno, Punzi, D'Aversa e Segovia mentre nell'altra metà del campo i padroni di casa contrappongono Di Capua, Divanei, Palumbo, Difonzo e Tanke. I primi pericoli alla porta difesa da Di Capua li portano Punzi e Segovia cogliendo entrambi il palo. Ma il risultato, al 7', lo sblocca Fanfulla, pronto, sulla corta respinta di Palazzo su Cutrignelli, a ribadire in rete l'1-0.
Bel numero di D'Aversa, poco dopo, ma al momento della conclusione viene ipnotizzato dall'estremo di casa. Al 9' Tanke vede uno spiraglio utile per Divanei che buca Palazzo per il 2-0.
Bisogna aspettare il 17' per assistere al corner di D'Aversa che vede l'inserimento di Laddomada bravo a indovinare l'angolo più lontano per il 2-1 che riapre la gara, ma il tris biancoverde arriva solo 30 secondi dopo e parte da un lancio di Di Capua che consente a Cutrignelli di controllare la sfera e superare con un tocco morbido l'uscita di Palazzo.
Non è finita: Tanke, al 19', offre un assist prezioso a Divanei che firma il 4-1 con un pallonetto d'autore, mentre il primo tempo si conclude con una traversa colta da Dibenedetto.
La seconda frazione si apre con un colpo a freddo dell'Itria che al 1' riduce il gap con Foppa servito da Punzi caparbio nel recuperare palla: 4-2. Il Giovinazzo reagisce all'8' con un lancio preciso dalla sua area di Cutrignelli che finisce sulla testa di Tanke bravo a girare in rete il 5-2, poi è lo stesso ex Capurso, al quarto d'ora, a deviare sfortunatamente il pallone nella propria porta per il 5-3 dell'Itria, prima del palo di Tanke.
Tentano il tutto per tutto gli ospiti giocando con Punzi come power-play, ma il colpo del definitivo ko si materializza a 33 secondi dal termine con la partenza in contropiede di Palumbo che passa da Difonzo e finisce con l'ultimo tocco di Cutrignelli. Finisce 6-3.
«Mi è molto piaciuta questa prestazione contro una delle migliori difese del campionato - ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. Abbiamo giocato bene, peccato aver regalato due gol che potevamo evitare». Il Defender Giovinazzo C5 è ripartito con una vittoria, tornando a vincere dopo il ko con la Cadi Futura: «Abbiamo disputato un buon girone d'andata, ma potevamo far meglio: qualche punto in più, ad esempio, ci avrebbe garantito addirittura il terzo posto».
La gara con l'Itria ha premiato il gran lavoro della fase difensiva: «Sì, ma dobbiamo concentrarci ancora di più: solo così potremo fare molto meglio. Sono comunque contento perché la squadra gioca, costruisce molte azioni offensive e regala anche spettacolo al nostro pubblico. La strada è questa e noi la percorreremo», ha concluso Menini.
