Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3

Prima vittoria del 2026 delcon l'Itria, superatocon le doppiette die le reti dinel primo turno di ritorno del girone B di serie A2 Elite.Comincia nel migliore dei modi, dunque, il nuovo anno del club del presidenteche conquistando l'ottava vittoria stagionale - adesso è sesto a due sole lunghezze dai play-off - aggiunge tre punti preziosi alla sua classifica dopo aver chiuso il 2025 con una sconfitta che aveva lasciato l'amaro in bocca. La squadra guidata daè apparsa concentrata lasciando poco spazio all'Itria e conducendo sempre in vantaggio le sorti dell'incontro conautori di una doppietta.Convertini schiera Palazzo, Bruno, Punzi, D'Aversa e Segovia mentre nell'altra metà del campo i padroni di casa contrappongono Di Capua, Divanei, Palumbo, Difonzo e Tanke. I primi pericoli alla porta difesa da Di Capua li portano Punzi e Segovia cogliendo entrambi il palo. Ma il risultato, al 7', lo sblocca, pronto, sulla corta respinta di Palazzo su Cutrignelli, a ribadire in rete l'1-0.Bel numero di D'Aversa, poco dopo, ma al momento della conclusione viene ipnotizzato dall'estremo di casa. Al 9' Tanke vede uno spiraglio utile perche buca Palazzo per il 2-0.Bisogna aspettare il 17' per assistere al corner di D'Aversa che vede l'inserimento dibravo a indovinare l'angolo più lontano per il 2-1 che riapre la gara, ma il tris biancoverde arriva solo 30 secondi dopo e parte da un lancio di Di Capua che consente adi controllare la sfera e superare con un tocco morbido l'uscita di Palazzo.Non è finita: Tanke, al 19', offre un assist prezioso ache firma il 4-1 con un pallonetto d'autore, mentre il primo tempo si conclude con una traversa colta da Dibenedetto.La seconda frazione si apre con un colpo a freddo dell'Itria che al 1' riduce il gap conservito da Punzi caparbio nel recuperare palla: 4-2. Il Giovinazzo reagisce all'8' con un lancio preciso dalla sua area di Cutrignelli che finisce sulla testa dibravo a girare in rete il 5-2, poi è lo stesso, al quarto d'ora, a deviare sfortunatamente il pallone nella propria porta per il 5-3 dell'Itria, prima del palo di Tanke.Tentano il tutto per tutto gli ospiti giocando con Punzi come power-play, ma il colpo del definitivo ko si materializza a 33 secondi dal termine con la partenza in contropiede di Palumbo che passa da Difonzo e finisce con l'ultimo tocco di. Finisce 6-3.«Mi è molto piaciuta questa prestazione contro una delle migliori difese del campionato - ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. Abbiamo giocato bene, peccato aver regalato due gol che potevamo evitare». Il Defender Giovinazzo C5 è ripartito con una vittoria, tornando a vincere dopo il ko con la Cadi Futura: «Abbiamo disputato un buon girone d'andata, ma potevamo far meglio: qualche punto in più, ad esempio, ci avrebbe garantito addirittura».La gara con l'Itria ha premiato il gran lavoro della fase difensiva: «Sì, ma dobbiamo concentrarci ancora di più: solo così potremo fare molto meglio. Sono comunque contento perché la squadra gioca, costruisce molte azioni offensive e regala anche spettacolo al nostro pubblico.», ha concluso Menini.