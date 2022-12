Defender Giovinazzo C5, arriva il temibile Sicurlube Regalbuto

È la seconda della classe, il Sicurlube Regalbuto, ad essere ospite deloggi pomeriggio per la dodicesima giornata del girone C del campionato di serie A2.Siciliani che giungono alla vigilia del match con una classifica che parla chiaro sulla qualità dell'organico avendo totalizzato 24 punti frutto di 8 vittorie e 2 sconfitte, di cui una a tavolino con il Canosa, che li collocano. L'esperienza di Zanchetta abbinata alle doti tecniche degli altrettanto validi Wallace e Martines oltre al promettente Andrea Vitale sono ben conosciute negli ambienti biancoverdi.Gli isolani per l'occasione recuperano dopo il turno di squalifica scontato il pivot Bingyoba. Sul fronte opposto i padroni di casa di misterdovranno fare a meno diappiedato dal giudice sportivo in settimana e protagonista con una doppietta nel match vinto a Canosa nell'ultimo turno giocato.Non poteva che essere lui, questa settimana, ad analizzare il positivo momento dei biancoverdi del patron«Abbiamo giocato sabato scorso una gara di sacrificio, ma che alla fine ha premiato i nostri sforzi e la capacità di essere sempre in partita anche quando in alcuni momenti il punteggio ci penalizzava».«Sono stati tre punti preziosi che hanno dato ossigeno alla nostra classifica e ci hanno portato- ha aggiunto Binetti -, in vista del prossimo impegno casalingo con un forte Regalbuto che ci renderà sicuramente la giornata difficile. Mi dispiace non poter scendere in campo per l'incontro anche perché stavo vivendo un momento positivo però pago un finale nervoso della partita di Canosa».Ci sarà ancora da provare emozioni oggi pomeriggio, alle ore 16.00, sul parquet del PalaPansini.