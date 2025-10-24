Alessandro Palumbo
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato

I biancoverdi di Menini saranno impegnati in Calabria. Palumbo: «Giocheremo sempre con tanta intensità»

Giovinazzo - venerdì 24 ottobre 2025 11.01
«Siamo carichi e determinati, come squadra, arrivando a questo appuntamento contro il Futsal Soverato: giocheremo sempre con tanta intensità».

A parlare, a poche ore dalla sfida esterna del Defender Giovinazzo C5, valida per la quinta giornata del girone A del campionato di serie A2 Elite, è Alessandro Palumbo, già 5 gol quest'anno, l'ultimo dei quali a segno nel rotondo 6-1 ai danni dell'Academy Pescara: «È stata una vittoria molto importante soprattutto per il morale - ha detto il laterale campano - vista la grande prestazione di Benevento coincisa, però, con una sconfitta».

«Abbiamo avuto un approccio non dei migliori contro una grande squadra come il Pescara, ma poi con la nostra aggressività, con le letture di mister Menini e, infine, con l'aiuto del nostro pubblico che al PalaPansini recita un ruolo molto importante per noi - ha proseguito Palumbo - siamo riusciti a vincere la seconda partita casalinga consecutiva».

Adesso, la sfida esterna al Soverato dell'ex biancoverde Ribeiro Izac, per tutti Juninho, capitano e allenatore dei calabresi settimi in classifica: i biancorossi di Cabarcas Torres, conosciuto semplicemente come Ronaldo, dell'universale Gallinica, oltre a Savio e Scigliano, sono reduci dal pari di Canicattì. «Incontreremo un'altra squadra molto forte - ha detto ancora Palumbo -, ma la nostra preparazione è sempre uguale: studiamo l'avversario con attenzione e ci alleniamo sempre con tanta intensità».

La gara, questa sera, si disputerà al Palasport Sant'Andrea di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, piccolo comune sul mar Ionio in provincia di Catanzaro. Fischio d'inizio alle ore 20.00.
