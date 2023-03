Defender Giovinazzo C5, al PalaPansini match-verità con il Canosa

Sarà un match che metterà in palio, quello che propone la ventiseiesima giornata del girone C del campionato di serie A2 dopo il turno di riposo di sabato scorso.A Giovinazzo, infatti, sarà ospite ildi mister Lodispoto, reduce da un pirotecnico 6-6 interno con la Polisportiva Futura, in classifica con due punti di vantaggio rispetto ai padroni di casa e in piena corsa per le migliori posizioni dei play-off. Incontro che si prospetta tirato sino all'ultimo secondo visto anche l'esito della gara di andata terminata positivamente per i biancoverdi usciti vittoriosi per 5-6 dal PalaLagrasta dopo continui capovolgimenti di fronte.Una partita, quella con il Canosa, che conserva il suo fascino anche se in questo ritorno purtroppo saranno assenti, tutti per squalifica, parecchi protagonisti di quel match d'andata visto che gli ospiti non potranno contare su, mentre d'altro canto mancheranno nel quintetto di casaIl Defender dovrà pertanto ricorrere necessariamente per l'occasione all'utilizzo anche di qualche elemento promettente under 19 come, a segno nella sconfitta maturata a Reggio Calabria con la Cormar, nell'ultimo turno di campionato disputato: «Sono contento del mio percorso di crescita che sto facendo soprattutto in prima squadra, ho ancora molto da imparare dai miei compagni, soprattutto tra i più esperti di questa categoria».«Spero di poter continuare a dare ancora il mio apporto sempre positivo per poter ricambiare la fiducia riposta in me e per poter raccogliere - conclude Marolla - qualchecome lo è stata la rete messa a segno contro la Cormar».Sarà allora il palcoscenico del PalaPansini, oggi pomeriggio alle ore 16.00, a dirci chi potrà avere maggiori chance per la corsa play-off.