Coppa Divisione, il Defender Giovinazzo passa il turno ai rigori

Dopo il Futsal Bitonto, l'Audace Monopoli, superato dal dischetto con il risultato finale di: mai domi i boys del, guidati in maniera eccellente dal tecnico, che espugnano il rettangolo della squadra di Lamanna, nel secondo turno della, al termine di una gara palpitante sino all'epilogo dei calci di rigore, in cui si sono mostrati infallibili nella serie decisiva per la qualificazione.Passati in vantaggio con una combinazione vincente sull'asse Fanfulla-, con rete di quest'ultimo per il momentaneo 0-1 al 4', gli ospiti trovano il raddoppio qualche minuto più tardi col bomberche porta il risultato sullo 0-2 al 7' dopo un'azione di attacco in velocità.Reazione al 13' dell'Audace Monopoli che dimezza le distanze cone sul 1-2 si chiude la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo dopo un goal sbagliato da Marolla sotto porta, Fanfulla perde palla a centrocampo e i padroni di casa, al 15', realizzano il pari del 2-2 griffatoSulla spinta dell'entusiasmo i padroni di casa si portano sul 3-2 con una conclusione da fuori diche sorprende il portiere La Notte: ed è sorpasso. Con oltre quattro minuti ancora da giocare Palermo tenta la carta della disperazione inserendo Turturro come power-play.E l'intuizione lo premia: ad appena cinque secondi dal gong di chiusura, infatti,trova lo spiraglio giusto e fa 3-3. È il gol che mantiene viva la speranza ed è una realizzazione fondamentale perché con il pari finale dei tempi regolamentari porta il match ai calci di rigore.I padroni di casa alla lotteria dal dischetto sbagliano il primo e il terzo penalty, mentre i biancoverdi vanno a segno con i varie sbagliano soltanto il terzo tiro con Marolla, che ha comunque trascinato la propria squadra al successo con una prestazione da incorniciare.All'ultimo tiroè di ghiaccio, la mette sotto il sette e chiude i conti. Il sogno dei giovinazzesi può proseguire.