Capitan Depalma dice addio: lascia il Giovinazzo C5 a 35 anni

Ebbene sì,sul groppone,. Strano, troppo strano. Anche per chi non ha i colori biancoverdi nel cuore. Perché se sei cresciuto appassionandoti al futsal nell'ultimo decennio, non negarlo, non sarà più la stessa cosa.Per chi lo ha amato, per chi lo ha temuto, per tutti qualcosa cambierà. E non potrebbe essere altrimenti. L'ormai ex pivot, alla corte del presidente, lascia il futsal doposegnate in carriera e ben«Ho passatoin questa società - le parole di Depalma - che si è rivelata, per me,. Sono stati anni fatti di gioie, goal e partite che porterò per sempre nel mio cuore. Purtroppo, però, per varie motivazioni, è arrivato il momento dei saluti e non è mai facile farli, specie per uno come me che aveva quello stemma (del Giovinazzo C5) nel sangue».«Credo di aver lasciato un grande ricordo - continua - e di aver dato un grosso contributo a questa squadra: non ho mai mollato eper dare il massimo che potessi dare durante ogni gara».Eh si, perché non se ne va solo il (grandissimo, parere personale) giocatore. Se ne va anche la goduria che l'intera città ha provato quando, nel 2017, ha steso: il suo gol più bello è stato proprio ilai siciliani negli ottavi di finale dei play-off per la promozione in serie A2. Un gol storico, decisivo, indimenticabile. Depalma, sia come capitano che come avversario, mancherà a tutti, ne siamo certi.«Saluto tutti coloro i quali - conclude Depalma - ho avuto modo di conoscere in questa lunga carriera con ile con cui ho condiviso gran parte della mia carriera sportiva. Un saluto enorme va ai tifosi, soprattutto coloro che non sono mai mancati anche quando i risultati non arrivavano.a cui auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata».E allora ciao Raffa, e grazie di tutto. Non vedendoti più, ci sentiremo un po' più vecchi anche noi. Ma non piangiamo perché te ne vai, ma. Buona vita.