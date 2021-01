Campionato spezzatino causa Covid, nuovo rinvio per il Giovinazzo C5

Continua il campionato farsa in serie A2. Anche la partita di questo pomeriggio tra il CS Gisinti Pistoia e ilverrà rimandata a data da destinarsi a causa dell'emergenza. È arrivata ieri sera l'ufficialità dellaper il rinvio del match della quattordicesima giornata del girone C.E così il, che due sabati prima non aveva ospitato lae sette giorni fa non si era recato a, sul rettangolo del, non volerà nemmeno in Toscana, alla volta di Pistoia - la trasferta più lunga in programma -, sul campo del CS Gisinti. I biancoverdi di, dopo la sosta, torneranno in campo sabato 13 febbraio, alle ore 16.00, al PalaPansini contro la capolista del raggruppamento, ilIntanto, da oggi, è obbligatorio applicare il nuovo, il testo che regolamenta le gare. Norme che introducono l'effettuazione di test antigienici in vista dell'impegno agonistico del sabato, da eseguire entro leantecedenti la garaNel Protocollo sono riportati i procedimenti da seguire nel caso di, mentre le gare - ed è questa la novità più importante - saranno disputate salvo che il numero dei positivi al test sia superiore aLe richieste di rinvio dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo della. Prima di ogni partita le squadre dovranno consegnare all'avversaria l'attestazione redatta del rispetto deldelle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti