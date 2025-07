"Il sangue mai lavato", Libera Giovinazzo ricorda Francesco Marcone

Proiezione alle 21.00 in piazzale Aeronautica Militare

Si terrà quest'oggi, venerdì 4 luglio, la proiezione del docufilmSi parte alle ore 21:00 in piazzale dell'Aeronautica Militare, nell'ambito del programma ufficiale Giovinazzo Estate 2025.Il docufilm, diretto dae scritto insieme al giornalista, racconta la vicenda die, direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia assassinato nel 1995 per aver denunciato irregolarità nei suoi uffici. Un uomo simbolo della legalità e della coerenza istituzionale, la cui storia merita di essere conosciuta e ricordata.Alla serata parteciperanno ospiti di rilievo: Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera e figlia di Francesco, Luciano Toriello e Giovanni Dello Iacovo. Sarà un momento di grande valore civile, oltre che culturale. Certi della vostra attenzione e sensibilità, vi ringraziamo fin da ora per l'attenzione e la disponibilità.