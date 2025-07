23 foto “Carisma”: a Molfetta eleganza e comfort per ogni donna, in ogni stagione

Nel centro di Molfetta, è un punto di riferimento per il comfort come sinonimo di bellezza e praticità, per ogni donna, in tutte le stagioni dell'anno. In Corso Umberto I si affacciano le vetrine di "Carisma": la sua storia affonda radici nel 1970, quando nasceva come "Medical", lo storico negozio di famiglia dedicato alla vendita di intimo e articoli ortopedici. Dal 2019 il punto vendita di Corso Umberto I ha assunto un nuovo nome, ma ha mantenuto lo stesso spirito e la stessa attenzione alla qualità. Accanto a "Carisma", resta attiva la sede principale di "Medical" per tutto il comparto ortopedia in via Papa Giovanni Paolo II, 22/A: ad ampliare l'offerta, anche un terzo punto vendita nella città di Giovinazzo.La missione di Carisma è quella di far sentire ogni donna a proprio agio, in ogni momento della giornata e in ogni fase della vita. E lo fa con una selezione curata di corsetteria e costumi da bagno pensati appositamente per le misure conformate e le coppe differenziate.La bellezza non può conoscere barriere: da "Carisma" la moda incontra la funzionalità, con l'affiancamento di consulenti esperte per accompagnare le clienti nelle scelte di ogni giorno.In questo periodo, protagonista è la moda mare: i costumi – disponibili dalla taglia 42 alla 56 – sono proposti in modelli che uniscono stile, sostegno e libertà di movimento, grazie a marchi di qualità come Triumph, Lisca, Lovable, Clara, Promise, Litex, Le Foglie e l'affidabilità dei prodotti Anita, specializzati nel beachwear per taglie comode.Ma non solo mare. "Carisma by Medical" è riconosciuto come punto di riferimento storico a Molfetta per l'intimo, la corsetteria e la calzatura femminile. In particolare l'intimo – che spazia anche oltre la taglia 56, anche per coppe abbondanti – è studiato per garantire sostegno e benessere quotidiano, senza rinunciare alla femminilità.A completare l'offerta, una ricca selezione di calzature comode e di qualità, sia per donna che per uomo: da chi cerca una scarpa pratica per tutti i giorni, a chi desidera un modello elegante ma confortevole per cerimonie, eventi o serate speciali. "Carisma" propone svariate soluzioni firmate Scholl, Grünland, Tomasi, Bioline: modelli leggeri, traspiranti, anche con plantari estraibili e ideali per piedi sensibili ed eventuali esigenze ortopediche.Per maggiori informazioniCorso Umberto I, 32 – MolfettaTelefono: 080 397 1190WhatsApp: 345 995 3709Email: carisma@gruppomedical.it