Il 13 luglio torna il Giovinazzo Rock Festival

Ancora una volta insieme per portare il meglio della musica alternativa nelle piazze.Il, organizzato dall'associazionesuperata ormai la soglia dei 20 anni, continua a mantenere il contatto stretto con il territorio, lì dove tutto è iniziato. Una nuova pagina di un romanzo musicale che in due decenni ha visto sfilare sui palcoscenici pugliesi artisti del calibro di Caparezza, Brunori Sas, Nada, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Marlene Kuntz, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bandabardò, dEUS, Africa Unite, Bud Spencer Blues Explosion, Blonde Redhead, Diaframma e molti altri.Il 13 luglio sul palco diper la 23ª edizione della rassegna musicale, spazio alla proposta musicale di tre band: i, duo garage rock di impatto, proveniente dal Regno Unito, gliduo italo-brasiliano fuori dagli schemi classici dei generi musicali, e i tranesi, band che si ispira al meglio dell'indie di oltreoceano ma con spiccata personalità.La serata sarà a ingresso gratuito e beneficia del patrocinio del Comune di Giovinazzo ed è inserita nel programma dell'Estate Giovinazzese 2025.Una speciale anteprima del Festival si terrà inoltre sabato 12 luglio al Daiquiri Summer Fresh Bar, sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo, con i dj set della dj veneta Planckian Lotus, alla sua prima data in Puglia, e del giovinazzese The Verol, tra i resident degli eventi del GRF.