Buoni piazzamenti al campionato nazionale di Specialità

Buoni piazzamenti ed un bagaglio esperienziale di alto livello hanno contraddistinto la trasferta in Piemonte dellain occasione del campionato nazionale di Specialità Gold, disputatosi dal 6 all'8 novembre a Cantalupa.Il tecnico, col presidenteal seguito, ha schierato le ginnaste che con merito hanno raggiunto la qualificazione in terra torinese nella categoria Junior 2-3. Nella specialità alla clavette la biscegliesecentra la finalissima ottenendo un sesto posto finale con il punteggio di. Titolo italiano andato a Margherita Marzorati (Virtus SGA) con il punteggio di 15.400.Stop in fase di qualificazione invece per la stessache nella specialità al cerchio chiude con il dodicesimo posto con il punteggio di. Buona prestazione, ma qualificazione alla finale mancata, anche per la bitontinache nella specialità alla fune ottiene il tredicesimo posto con il punteggio diUn risultato comunque soddisfacente tenendo conto della fase di approccio alla gara diversa dal solito con la pandemia che ha stravolto il quotidiano della ginnaste ed il lavoro con i tecnici. Esperienze importanti per due ginnaste destinate a migliorare sempre più nel futuro prossimo.