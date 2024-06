Bernardo ha firmato: sarà ancora il tecnico del Giovinazzo C5

Un altro anno alla guida del. Un post pubblicato sulla pagina Facebook del club biancoverde ha annunciato la firma del rinnovo da parte dell'allenatoreche ha guidato i giovinazzesi sino al sesto posto finale nel raggruppamento B di serie A2 Elite.«La società ha sempre puntato forte su di me, dandomi- ha commentato il 30enne tecnico di Napoli -. Dopo il primo anno di adattamento e ambientamento in un nuovo club era importante dare continuità per il secondo anno, se ci fossero state le basi per proseguire insieme. E devo dire la verità: eravamo già pienamente d'accordo sul proseguire insieme da metà febbraio», quando il campionato non era ancora terminato e la sua squadra era in piena lotta per i play-off.- ha detto Bernardo - è più semplice fare scelte sulla propria carriera. Qui, poi, mi trovo benissimo e voglio dare alla società di Carlucci ancor più della stagione appena passata» conclusa col sesto posto finale ed una post-season svanita solo per un gol. «Il primo anno è stato pieno di emozioni e di esperienze accumulate che ci hanno lasciato con il boccone amaro per aver fatto gli stessi punti della quinta e con gli scontri diretti alla pari, ma allo stesso tempo - ha proseguito il tecnico - soddisfatti e orgogliosi per come noi abbiamo interpretato l'intero girone di ritorno».All'orizzonte, adesso, c'è già la prossima stagione sportiva, la 2024/25, di cui «le sensazioni sono già positive. Stiamo cambiando abbastanza nel roster, maper poi migliorarci ancor di più e superare sempre i nostri limiti per raggiungere il massimo in ogni situazione che vivremo nel nostro nuovo percorso di gruppo», ha concluso Bernardo.