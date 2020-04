Annullati i campionati di hockey su pista: stagione archiviata per l'AFP

I campionati di hockey sono stati annullati: questa è la decisione presa daldellaper far fronte al blocco delle attività a causa del. Finisce così anche l'annata dell', in serie B.Questa la nota della Federazione: «Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del giorno 16 aprile 2020, con delibera n. 55/2020, ha disposto l'annullamento di, pertanto sono annullati e privi di qualsiasi validità il campionato di serie A1, il campionato di serie A2, il campionato di serie A Femminile e la Coppa Italia».«Conseguentemente - prosegue il comunicato apparso sul sito web - ad eccezione dei titoli già acquisiti, non si dà seguito all'assegnazione di nessun titolo per la stagione in corso di hockey su pista e nessuna squadra potrà fregiarsene sulle divise da gioco della stagione 2020/2021. Allo stesso tempo non si dà corso né a promozioni né a retrocessioni tra una categoria e l'altra».Ambizioni e crescita dell'intero organico, tornato sotto la guida didopo l'addio di, rinviati dunque alla prossima stagione sportiva, sempre in serie B.