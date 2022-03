Altro successo per l’AFP Giovinazzo

Grande serata per l'che nella sedicesima giornata del campionato di A2 ha affrontato labattendolain crescendo.La piega della gara al PalaPansini è chiara sin dall'inizio: al 3' inaugura le marcaturee cinque minuti più tardi va a segno. Poi però rialza la testa la squadra ospite, che prima accorcia e poi pareggia con. Prima del rientro negli spogliatoi si registra un cartellino blu per Dagostino ma per fortuna Pardini non ne approfitta su tiro diretto.La seconda frazione è una prosecuzione: subito in golriporta immediatamente l'equilibrio ma ancorarilancia.riprende il pareggio e per i biancoverdi suona la sveglia. Segna, al 10' e al 16, lo fa anchee prima del suono della sirena ci pensa ancorache alla fine chiude i giochi rifilandoai toscani.Il secondo tempo, soprattutto, è valso i preziosial Giovinazzo che ha così potuto allargare il vantaggio su una diretta concorrente. Ora l'AFP è ad, che ha lo stesso numero di gare giocate, ed è, ma con una o due partite in più delle altre compagini.