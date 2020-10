All’AFP non riesce la rimonta

C'era attesa per il ritorno in serie A2 dell', impegnata per la prima giornata del girone B contro il. Ad aggiudicarsi la gara sono stati i liguri che hanno vintoma che hanno rischiato non poco.Per la squadra allenata daavvio in salita, dal momento chesblocca dopo appena 11 secondi e raddoppia al 7'. Al 12' il primo cartellino blu è per Cannato che aggancia un avversario ma Dangelico ci mette il corpo sul tiro diretto di Pistelli. Tre minuti più tarditira un siluro vincente quasi da centrocampo e si ripete al 21'.per la formazione allenata damentre i padroni di casa corrono poco, fanno girare poco la pallina e, ostacolati da un pressing alto, si limitano ai tiri dalla distanza. Nel corso del 4' della ripresa i biancoverdi vanno a segno prima consu assist di Colamaria e poi conche approfitta di un errore difensivo e prende il tempo al portiere avversario.Gli ospiti commettono il decimo fallo egonfia la rete su tiro diretto.e aumentano velocità e fallosità. All'11' Antonio Turturro, entrato da pochi secondi, rimedia un cartellino blu enon sbaglia il tiro diretto. Al 14' Colamaria si prende un cartellino blu per un intervento in ritardo, Pezzini e Angelo Turturro cominciano a discuterne e a spingersi e scatta il blu per entrambi; Dangelico para il tiro diretto di Pistelli.Cardella e Ungari scheggiano il palo, poi è lo stesso Ungari a rimediare il blu per uno sgambetto a Colamaria; il tiro diretto di D'Avanzo non passa. Al 22' l'arbitro Toti sventola ildi una gara concitata ma non così fallosa ai danni di Pistelli che atterra Colamaria;segna su tiro diretto e fa sperare nel pareggio che però non arriva.Finisce con una sconfitta la prima partita della stagione al PalaPansini, con il pubblico che si è divertito e si è riscaldato nella seconda frazione, quando i ragazzi giovinazzesi hanno alzato il ritmo e hanno vinto il blocco iniziale. Bisognerà lavorare ma l'esordio, in fin dei conti e risultato a parte, non è stato poi così male.